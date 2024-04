AMLO aclara que los jueces decidirán si debe pagar Ricardo Salinas las cantidades que reclama el SAT

Al inicio de su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador aclaró el tema de Ricardo Salinas Pliego y las diferencias que tiene con él por la cuestión fiscal por el pago de impuestos.

Mencionó que no se va a resolver en el poder ejecutivo, sino en el poder judicial y van a ser los jueces de los tribunales, los que van a decidir de si debe o no debe pagar los impuestos, las cantidades que el SAT está reclamando que se deben de pagar y el sostiene que no, que son deudas que le impusieron gobiernos anteriores.

“Es un juicio que viene de tiempo atrás, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, un ministro Aguilar, guardó el expediente en su escritorio como nueve meses, al mismo tiempo porque esa es la doble moral de los integrantes del poder judicial, no de todos, pero si de los más abyectos al servicio de la oligarquía. De los que sentían dueños de México, que no pagaban impuestos y eran los que mandaban y hacían jugosos negocios al amparo del poder público y se quedaban con el presupuesto del pueblo”, expresó.

Apuntó que el ministro Aguilar al mismo tiempo que tenía guardado en el cajón este asunto, del pago o no pago de 22 mil millones de pesos; estaba otorgando amparos para que no se distribuyeran los libros de texto para estudiantes de educación básica.

“Después de la denuncia que se hizo, sacó del cajón el expediente, lo expusieron y otros dos ministros resolvieron que no correspondía a la corte atenderlo, sino lo regresaron al juzgado, al tribunal. Y ahí esta, y ya hay otros juicios que llegan a la cantidad de 50 mil millones de pesos, desde luego, no es que eso sea exactamente, pero eso es lo que está en litigio y corresponde a estos jueces de los tribunales resolver”, expresó.

Añadió que ya no es asunto de su gobierno, lo único que pediría es que resolvieran pronto, porqué ya lleva mucho tiempo y que se aplique la justicia pronta y expedita. Que no se esperen cinco meses a que termine su gobierno.

Agregó que hay un paquete de 22 mil millones de pesos, más otro que lleva cerca de 50 mil millones, eso es lo que está en cuestión. Luego, esta el tema del campo de golf.

“Cuando Fox, habían casas presidenciales en Cozumel, en Cancún, en Acapulco y en Huatulco, de Fonatur. La de Huatulco y de Cancún se venden, pero queda un terreno que es el campo de golf, pero son como 80 hectáreas. Ese terreno no se vende, queda como propiedad de la nación administrado por Fonatur. Se llega a un acuerdo, para que a cambio de una contraprestación,se pueda utilizar el terreno y mantenerse el campo de golf”, expresó.

También declaró que los de Fonatur, llegan a la conclusión de que la contraprestación no alcanzaba para nada y que tenían que darle mantenimiento. Cuando le informaron, lo que planteó es que se hiciera un avalúo y se vende, y lo que se obtenga se destina a pagar los uniformes de los estudiantes de Oaxaca.

Aseguró que se hizo un avalúo de un valor de 500 millones de pesos, todo esto porqué se venció el plazo del contrato, no había posibilidad de seguir con el mismo contrato.

Sin embargo, cuando se estaba en ese asunto y actuando con seriedad, se le mandó a decir a la empresa que como ya se estaba ahí. Que se les ofrecía a ellos, elq ue compraran el terreno, que no tenían interés en venderlo sino era con ellos. Para que continuara su campo de golf, porqué se estaban entregando todas las reservas de Fonatur, para que no se robaran esos terrenos y que preferían mantener las reservas como áreas naturales protegidas.