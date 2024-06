AMLO aconseja a sus hijos José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo escribir un documento ‘aclarando todas las calumnias’ en su contra

Enfatizó que sus hijos son personas honradas debido a la educación que recibieron y les instó a no dejar ningún tema pendiente y a soportar las adversidades que conlleva la lucha por una causa justa. “Que no dejen nada pendiente y aguanten, porque cuando se lucha por una causa justa, siempre se padece, se sufre, es la cuota de humillación, que aguanten ” , agregó.

“ Yo les he pedido a mis hijos que no dejen de aclarar todas las calumnias que han padecido , que se pongan los tres a escribir quiénes son, qué han hecho, porque les ha tocado padecer mucho el tiempo de la oposición, sobre todo a los grandes” , dijo el presidente.

Sobre la posibilidad de que sus hijos decidan continuar en la política, el mandatario afirmó que ellos son libres de tomar esa decisión, pero subrayó que no lo representarán. “Ellos son libres si deciden seguir participando, lo van a ver, pero no me van a representar, porque yo ya concluyo y no voy a tener representante”, dijo.

López Obrador también mencionó que, tras su mandato, únicamente atendería el llamado de la presidenta en funciones, ejerciendo su derecho a disentir. “Sólo atendería el llamado de ‘mi Presidenta’, también haciendo uso de mi derecho a disentir toda la vida, es lo único”, señaló.

Rechazó cualquier intento de formar un movimiento en su nombre, destacando que no quiere que se utilice su figura para fines políticos una vez que termine su mandato. “Nada de que ‘yo conformo el movimiento lopezobradorista porque soy amigo de Andrés Manuel, porque yo luché junto a él desde el inicio, porque soy hijo de Andrés Manuel’. No, no, eso no. Es más, no quiero nombres de calles, monos (estatuas)”, concluyó.

La conferencia de prensa del presidente López Obrador dejó claro que, aunque sus hijos podrán participar en la política después de su sexenio, no habrá un movimiento que lleve su nombre. Reiteró la necesidad de transparencia y justicia, y reafirmó su compromiso de no perpetuar su figura en la vida política del país una vez que termine su mandato.