AMLO arremete contra el FMI por supuestas expectativas de crecimiento de Argentina frente a México

En su conferencia matutina de hoy, Andrés Manuel López Obrador mencionó que se dio a conocer, pero no sabe si es cierto por las llamadas ‘fake news’, que el Fondo Monetario Internacional declaró que va crecer más Argentina que México.

“Cuando el FMI con todo respeto fue el causante del desastre económico de Argentina y ahora como si nada se sitúan como árbitros, jueces que deciden sobre lo que va a suceder sobre el futuro”, expresó.

Apuntó que se tienen relaciones con el FMI pero nuestra política económica es autónoma y es definida por su gobierno y agradece mucho sus recomendaciones pero, aquí se aplica una agenda de acuerdo a la realidad del país.

“Ellos no contemplaban el combate a la corrupción, no estaba en su agenda combatir la pobreza, no estaba en su agenda aumentar los salarios, no estaba en su agenda crear empleos y lo que estaba en su agenda eran las privatizaciones, que se despojara al pueblo de México de sus bienes para trasladar los bienes del pueblo de la nación a particulares”, expresó.