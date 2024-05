AMLO arremete contra medios de comunicación para que cambien de método: ‘Ya no se puede vivir del régimen’

Durante una conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió su visión sobre el papel futuro de los medios de comunicación en México, destacando la necesidad de evolucionar y alejarse de prácticas del pasado que ya no son funcionales en la actualidad.

El mandatario expresó claramente que los medios no pueden continuar dependiendo del régimen ni utilizar el chantaje como una herramienta para influir en los gobernantes. “Ya no se puede vivir del régimen, ni se puede estar chantajeando a los gobernantes”, afirmó López Obrador en La Mañanera.

Recordando la época pasada, mencionó cómo los gobernantes eran fácilmente influenciables y reaccionaban ante campañas de desprestigio y acusaciones. Sin embargo, destacó que en su gobierno, a pesar de las duras críticas y campañas difamatorias, no cede ante presiones mediáticas. “Ante campañas como ‘narco AMLO’, no pasa más que de calumnias y no tiene ningún efecto, al contrario, ayudan a poner en claro cómo engañaban los medios, cómo manipulaban”, señaló el presidente.