AMLO confiesa haber intervenido en decisiones de la SCJN mientras Arturo Zaldívar se encontraba al frente

De no creerse esta confesión del presidente López Obrador.



Reveló que por "petición respetuosa" suya, el exministro Arturo Zaldívar, entonces presidente de la SCJN, "influía" en decisiones de jueces para no liberar criminales, cosa que "hoy no hace" Norma Lucía Piña pic.twitter.com/9ioYYGsSHT