AMLO defiende el nombramiento de Clara Luz Flores

Dijo que los críticos “ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio”, por lo que pidió objetividad al abordar cuestionamientos sobre las personas que integran su gabinete.

Clara Luz Flores fue candidata de Morena al gobierno de Nuevo León. Hacia el final del periodo de campañas en el estado se le vinculó con la secta NXIVM, de Keith Raniere, que marcaba a víctimas y violaba a mujeres.

En su momento, Flores reconoció que se reunió hace años con Raniere, aunque había sostenido que ella sólo había acudido a unos cursos de la organización y no tenía más que ver; sin embargo se dio a conocer un video en donde ambos sostienen un diálogo.

Al respecto, López Obrador reconoció que en su gobierno todavía hace falta por hacer para remediar el problema de la corrupción.

“Yo estoy entregado de cuerpo y alma a desempeñar mi función de presidente. No hay que hacer juicios a priori. Siempre va a haber inconformidades. No vivimos en una sociedad perfecta. No se tiene todavía un gobierno completamente honesto, hace falta seguir limpiando”.

Con información de medios