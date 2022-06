¿Clara Luz amenazó a AMLO para obtener hueso en la 4T?... Loret de Mola revela cómo obtuvo la titularidad del SESNSP

Clara Luz, quien fracasó en su candidatura al gobierno de Nuevo León , y quien arrancó como puntera en las encuestas en contra de su adversario político Samuel García , se desplomó gracias al video donde se revela la relación con el líder de la secta NXIVM , Keith Raniere de quien dijo que no lo conocía y luego apareció un largo video de ambos platicando.

Tras el nombramiento de la ex candidata por Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales , al frente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública , el periodista Carlos Loret de Mola reveló como fue que la funcionaria se hizo del puesto.

“Después de la estrepitosa derrota, Clara Luz y Abel se dedicaron a contar a quien los quería escuchar que altos funcionarios de Palacio Nacional y de Morena los habían traicionado. Que les habían mandado decenas de millones de pesos para la campaña pero luego se los habían pedido de regreso dizque para hacer spots de campaña, promoción, trabajo territorial... y nunca vieron nada. Y que ese dinero y esos funcionarios del Gobierno y el partido, terminaron volcados en atender la crisis que enfrentó súbitamente Claudia Sheinbaum por el colapso en la Línea 12 del metro, que sucedió por esas fechas, semanas antes de las elecciones para Gobernador en Nuevo León y otros 14 estados. En síntesis: que los habían dejado solos y que les habían visto la cara con el dinero. Así me lo revelaron varios de sus interlocutores”, publicó el periodista.

El titular de Latinus, contó que estos incidentes salpicarían al gobierno de López Obrador por lo que el mandatario decidió otorgar un “premios de consolación” a Clara Luz, sin embargo, la pareja habría rechazado varias embajadas y consulados.

“Esta narrativa salpicaba a la cúpula obradorista. Al gobierno no le convenía que se esparciera. Así que le fueron ofreciendo distintos “premios de consolación” a Clara Luz: varias embajadas y consulados, pero no quiso”, publicó.

Loret dijo que ante las ofertas, y la amenaza de Clara Luz y sus esposo de contar públicamente la historia de los millones en la campaña de Morena en Nuevo León, el presidente aceptó darle el puesto en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Ella pidió el Infonavit o el ISSSTE, pero no se los quisieron dar. Me cuentan fuentes de Palacio que la pareja amenazó con salir a contar públicamente la historia de los millones en la campaña de Morena en Nuevo León, y entonces –fruto de un acuerdo en el que me dicen intervinieron la secretaria Rosa Icela Rodríguez, el gobernador y exsecretario Alfonso Durazo y el exconsejero jurídico Julio Scherer– le llegó el nuevo cargo en el que tiene relevancia estratégica y sobre todo, acceso a un jugosísimo presupuesto. Abel y Clara Luz deben estar felices. Ella ya es la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, reveló Loret.

¿Quién es Clara Luz Flores?

Excandidata del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno de Nuevo León, exalcaldesa tres veces del municipio nuevoleonés General Escobedo postulada por el PRI y exdiputada local priista, Clara Luz Flores Carrales fue designada por instrucción presidencial como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el pasado 21 de junio.