AMLO desaprueba apoyo de Gobernador de San Luis Potosí a Sheinbaum: ‘Se emocionó’

AMLO REITERA SU DESACUERDO ANTE LAS DECLARACIONES DE GALLARDO

En relación con el evento en San Luis Potosí, López Obrador explicó que, por razones obvias, no pudo replicar las expresiones del gobernador en el momento. “No pude ayer mismo manifestarlo”, indicó, pero enfatizó la importancia de evitar la politización indebida de los recursos públicos. “No estoy de acuerdo con esas expresiones, pero no pude ayer mismo manifestarlo. Que no se compren votos, que no se use el presupuesto para favorecer a partidos o candidatos”, advirtió el presidente.

En la cuenta de Ricardo Gallardo Cardona, en la red social X, se encuentran una serie de publicaciones respecto a la visita de López Obrador a San Luis Potosí. En ellas, se expresa abiertamente el agradecimiento por su visita.