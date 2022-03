AMLO dice que sus adversarios son 25 ó 30 millones de mexicanos ‘con pensamiento conservador’

Ciudad de México. “A nosotros nos ayuda mucho, en tiempo de transformación, que podamos tener como adversarios a periodistas, porque siempre hablo como dirigente, de concientización; informar es orientar es concientizar, acuérdense que la cuarta transformación es la revolución de las conciencias, y si no existieran estos fenómenos, si no salieran a atacarnos con reportajes, pues no estaríamos hablando aquí de esta situación, (la población) se quedaría con la idea de qué el periodismo es como el castillo de la pureza”, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una extensa participación sobre aquellos “periodistas” asociados a empresarios que mantienen el coraje y el enojo con él y su gobierno, el tabasqueño insistió en su lectura de la realidad nacional, porque “esto ayuda y no es un asunto de ser enemigos, no, no, no quiero tener enemigos, no tengo ni quiero tener enemigos, pero si son adversarios. Imagínense si esto no cambia que comprendan que no podemos seguir igual, que defendemos a millones de mexicanos por el derecho a vivir en una sociedad mejor.”

Aseguró que sus adversarios, no son pocos, “no es nada más (Carlos) Loret o (Felipe) Calderón, son millones son como 25 o 30 millones (de personas en México) con pensamiento conservador ése es mi cálculo, son millones, y no sólo en México, en todo el mundo esos del Parlamento Europeo conservadores muy dominados por el pensamiento conservador.”

