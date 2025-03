$!¡Justicia para Fany! Hallan sin vida a joven con múltiples heridas; escena de feminicidio fue manipulada

FEMINICIDIO DE ESTEFANÍA RODRÍGUEZ: FUE ENCONTRADA CON HERIDAS DE ARMA BLANCA Y CON LA ESCENA MODIFICADA

Estefanía, quien desde 2020 enfrentó la vida en solitario tras la muerte de su madre por la pandemia de Covid-19, fue hallada sin vida con heridas de arma blanca y golpes visibles en la cabeza. Mientras que algunas fuentes señalan que recibió 13 puñaladas, la revista Proceso indica que fueron 42.

Uno de los aspectos que más ha indignado a la población es que el o los responsables modificaron la escena del crimen para hacer parecer que la muerte de la joven fue un suicidio.

FAMILIARES DE ESTEFANÍA RODRÍGUEZ REALIZAN HOMENAJE Y EXIGEN JUSTICIA EN PUEBLA

Ante esto, cientos de personas se reunieron el 28 de marzo para despedir a Estefanía y exigir justicia. Durante la ceremonia fúnebre, los asistentes pidieron a las autoridades que los propietarios del inmueble donde fue encontrada la víctima sean investigados.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ya ha tomado el caso y se informó que será tratado bajo perspectiva de género.

Amigos y familiares de Estefanía se congregaron en la plaza principal de Xicotepec para rendirle homenaje con un altar en su honor. De acuerdo con testimonios, la joven era alegre, carismática y luchadora.

“Trabajaba, era independiente y encontraba en la música y en sus amigos el amor y la fuerza para seguir”, compartió Alberto, un joven fotógrafo que la conocía desde hace cinco años.

Melissa Bobadilla, amiga cercana de Fany, mencionó que su sueño era convertirse en una cantante de rap conocida. En redes sociales han comenzado a circular videos donde se le ve interpretando canciones con entusiasmo y pasión.

“Me duele muchísimo tu muerte porque te conocí, te escuché, te vi tantas veces en casa de mis papás, platicando con mi mamá, despertando tarde para irte a trabajar. Otras veces que mi mamá te fue a despertar para que no anduvieras a los apuros”, recordó un miembro de la familia Bobadilla.

ESTEFANÍA RODRÍGUEZ HABRÍA DENUNCIADO ACOSO; SE DESCONOCE SI EXISTEN CONEXIÓN

Un dato relevante que ha surgido tras el crimen es que un mes antes de su asesinato, Estefanía denunció en redes sociales haber sido víctima de acoso. En una publicación realizada el 28 de febrero, relató cómo una persona la hostigó y le tomó fotografías sin su consentimiento.

“Hay una persona que el día sábado me estuvo hostigando y me tomó fotos sin mi consentimiento. La verdad, en ningún momento le presté atención y en varias ocasiones le pedí que dejara de tomarme fotos, a lo que me decía que ‘solo una y ya’ (...). El día de ayer me comentaron que la persona me subió a su estado sin mi consentimiento y comentando cosas que me incomodan. Qué pena, ojalá los hombres entiendan un día lo que es el respeto”, escribió la joven en su perfil privado de Facebook.

COLECTIVO FEMINISTA ORGANIZA MANIFESTACIÓN EN NOMBRE DE ESTEFANÍA RODRÍGUEZ

A raíz de su asesinato, el colectivo feminista Vivas nos Queremos Xicotepec ha convocado a una marcha el próximo 30 de marzo para exigir justicia. La manifestación está programada para las 11:00 horas en el ayuntamiento de la localidad.