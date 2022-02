AMLO dice que ya “presentía” respuesta del Inai, ahora pide ‘permiso’ de Loret para probar sus dichos

Tijuana, B.C. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “ya presentía” la negativa del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de indagar los ingresos de Carlos Loret de Mola, por lo que se quedará con los documentos que avalan el ingreso del comunicador, aunque le pidió a éste los exhiba de manera voluntaria, así como el reporte de sus bienes en México y en el extranjero.

“Lo cierto es que yo ya presentía que iban a responder de esa manera por su actitud desde que se fundó ese instituto. No permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos que también es una minoría. La mayoría de los periodistas ganan muy poco y se arriesga mucho, los que andan en la calle, los que andan haciendo la nota, no los que están en las oficinas, en los restaurantes de lujo”, señaló en la conferencia de prensa matutina celebrada este viernes en Tijuana.

No dan información, no quieren, añadió. “Ahí me voy a quedar con la información que tengo de Loret de Mola. Ya lo que he aclarado es que él puso y así fue su frase de defensa o en eso se sustentó, puso que fue una exageración. Si quiere y me lo autoriza lo doy a conocer, si él me lo autoriza, nada más para probarle que no es una exageración, que sí puedo probar que recibió en 2021, 35 millones 200 mil pesos, que tengo todas las facturas y todos los comprobantes”.

Dijo que no se está metiendo con la familia de Loret de Mola, pero manifestó su deseo de que él lo diera a conocer así como sus bienes “cuántas casas tiene, cuántos departamentos tiene, cuántos en México y cuántos en el extranjero”.

El Presidente consideró que el INAI dejó pasar una oportunidad de hacer una investigación.

“El que nada debe nada teme, la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y sí, puede ser que en cuestiones privadas se respete, pero aquí estamos hablando de dinero que tiene que ver con lo público, porque los medios pues son concesiones, tienen que ver con el sector público, son entidades del sector público, los medios, y en varios casos reciben dinero de gobiernos”.

Por ejemplo, añadió, una de las fuentes de financiamiento de Loret es Latinus, y Latinus está vinculado con las empresas que vendían los medicamentos al gobierno.

Y ahí también viene el enojo porque 10 empresas, una de ellas la que apoya económicamente a Loret, le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicamentos al año.

Entonces, dijo, como eso se canceló pues se produjo un movimiento en contra nuestra, de ahí vienen las protestas del abasto de medicamentos, la de los niños de cáncer, que es muy lamentable, pero no es porque les preocupen los niños, es que dejaron de robar o ya no se les permite robar.

El gobierno de Michoacán compraba medicamentos y otros gobiernos que no voy a mencionar aquí de los estados y desde luego el gobierno federal anterior eran los que dominaban.

“Sí tiene que ver con dinero público, además es inmoral que un periodista por inteligente que sea gane tres millones de pesos mensuales, pero no sólo es eso, hay quienes ganan más que Loret y eso la gente ni lo imagina.

“Los ex presidentes tenían pensiones que sumaban 5 millones de pesos mensuales y las cancelamos, también por eso es su enojo, y nos parecía una exageración, pero yo puedo probar si me lo permite el INE de que hay periodistas que hay periodistas que ganan más de cinco millones de pesos mensuales.

“Hay quienes ganan más. Ah es que ‘juegan un papel fundamental porque son defensores del pueblo, luchan en contra de las dictaduras, de los gobiernos autoritarios, defienden los derechos humanos, denuncian la corrupción’. No, nada de eso, son golpeadores para lo opuesto, para desprestigiar a quienes de verdad luchan en favor de los pobres y en contra de la corrupción”, expuso.

