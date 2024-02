¿Qué dice la carta ‘ultimátum’ que recibió AMLO de ‘The New York Times’ donde lo vinculan nuevamente con el narco en una nueva investigación?

La misiva, enviada por Natalie Kitroeff , Jefa de la corresponsalía de The New York Times en México, requería que el presidente respondiera a siete preguntas antes de las 17:00 del 21 de febrero para incluir su posición en el próximo reportaje.

Este jueves, durante la conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , informó a la nación sobre una nueva investigación que está llevando a cabo The New York Times (NYT) que involucra presuntos vínculos entre su campaña presidencial de 2018 y el narcotráfico.

Hoy AMLO reconoció que la DEA lo investiga por nexos con el Cártel de Sinaloa! The New York Times publicará un reportaje de cómo su campaña fue financiada en 2018... sí, también esa Lo único que pudo decirle fue "pasquín inmundo" pic.twitter.com/aPVonNAfm8

El tercer punto mencionaba un testimonio que indicaba que un fundador de Los Zetas pagó 4 millones de dólares a un asistente oficial y un asesor no oficial de López Obrador después de su victoria electoral en 2018.

¿CUÁLES FUERON LAS PREGUNTAS QUE THE NEW YORK TIMES LE HIZO A AMLO SOBRE EL NARCO EN SU CAMPAÑA?

AMLO ASEGURA QUE RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS NO SE VERÁ AFECTADA POR PUBLICACIÓN DE THE NEW YORK TIMES

En respuesta a estas acusaciones, López Obrador criticó el periodismo del NYT y afirmó que su gobierno mantendrá relaciones normales con Estados Unidos, independientemente de las investigaciones en curso.

“Claro que vamos a seguir manteniendo nueva relación. Yo espero que el gobierno de E.U. exprese algo, también si no quieren decir nada es su asunto. Pero cualquier gobierno tendría que informar”, expresó AMLO.

Obrador afirmó que su administración está dispuesta a colaborar con cualquier solicitud de información por parte del gobierno estadounidense, pero que continuarán manteniendo relaciones bilaterales sin cambios.