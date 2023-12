AMLO es el streamer más visto de Latinoamérica... y podría entrar en los premios ESLAND

Aunque AMLO no es un streamer como tal, su conferencia matutina es transmitida en su canal de YouTube , lo que ha generado el descontento y asombro de varios usuarios en redes , quienes han mencionado que el premio debió haber sido para quienes sí se dedican a eso.

“Hay un streamer que este año no está entre los streamers normales, porque es un streamer diferente. Es un streamer mexicano, y es un streamer que desde la organización tenemos la duda de si debe de estar nominado o no a los Esland porque sus estadísticas, sus números y todo lo que hace en directo, lo respalda. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que al presidente de México”, expresó.