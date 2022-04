$!“AMLO es un traidor, confiábamos en él”, acusan comunidades indígenas en Morelos

Vamos a hacer la clausura simbólica de esta termoeléctrica porque los pueblos decidimos, los pueblos que somos afectados decidimos nos querer esa termoeléctrica de ciclo combinado, no es un chantaje, no es un que nosotros digamos que no queremos progreso, lo que nosotros queremos es que se respete la decisión de los pueblos, de las comunidades originarias”, informó la activista ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo.

En su momento, Alejandro Torres, habitante de la región de Las Cholulas, Puebla, e integrante de la Caravana, informó que la movilización fue un acuerdo alcanzado durante una asamblea en Puebla. “La caravana surge a raíz de los encuentros que hemos tenido, tuvimos en contra de los megaproyectos allá en al región de Las Cholulas y a petición de la plenaria surge esta propuesta, se lleva al Congreso Nacional Indígena y se aprueba”.

Y siguió, “nosotros somos parte de ese Congreso, parte del Concejo Indígena de Gobierno, del Ejército Zapatista de Liberación, entonces se aprueba, se empieza a trabajar, se empieza a organizar y nueve estados somos los que estamos participando, muchas organizaciones, más de 50 organizaciones, colectivos, también hay acompañamiento internacional”.

Aseguró que “el objetivo de esta caravana es visibilizar, es el encontrarnos, el hermanarnos, juntos crear un frente más fuerte, nacional e internacional, para parar toda esta guerra que nos está saqueando, que nos está despojando y ahora se vive por el agua, entonces nosotros pues ya juntos tenemos que parar toda esta devastación porque estamos en focos rojos a nivel internacional en cuestión de cambio climático y es momento de generar la conciencia al colectivo para parar todo este embate”.

Más de un centenar de activistas llegaron hasta las puertas principales de la Central Eléctrica de la CFE. Gritaron consignas, declaron posturas, realizaron una ceremonia indígena para limpiar con sahumerio la puerta de la planta productora de energía y posteriormente colocaron una lona con la frase “clausurado por los pueblos”.

En su oportunidad, Adela, integrante de los Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, advirtió que “nosotros nunca hemos confiado en los gobiernos, siempre hemos sido traicionados, históricamente nos han traicionado, los gobiernos lo único que han hecho en nuestras comunidades es venderlas, entregarlas a las industrias, hacernos pasar por sequías, por desastres ambientales, desplazarnos de nuestras comunidades, imponernos la violencia también”.

Sostuvo “entonces, nosotros de por sí no confiábamos en él (AMLO) y pues no nos sorprendió cuando traicionó su propia palabra, para nosotros es un traidor, para él mismo también, porque él dio una palabra y se traicionó”, concluyó.

Este martes, la Caravana realizó una protesta en Cuernavaca, para demandar al gobierno local que detenga la operación de las mineras en la entidad, porque “el ingreso de las mineras viene acompañado del crimen organizado”, y que, han comprobado, que “malos gobiernos” colaboran con grupos del crimen organizado para imponer a la “fuerza” y mediante el “terror” proyectos de “muerte” tanto en Morelos como en el resto del país.

Con información de Proceso