AMLO... ‘Estoy muy seguro que va a continuar la transformación, conservadores no tienen posibilidad de avanzar’

Desde su conferencia matutina realizada en Puebla, López Obrador recalcó que no vislumbra que el bloque conservador “tenga la posibilidad de avanzar”, y enfatizó en que le entregará la banda presidencial “a una mujer que piensa como la mayoría del pueblo”.

“Estoy muy seguro que va continuar la transformación. Porque eso también es importante, es esencial, nosotros le tenemos mucho respeto al pueblo, no solo le tenemos amor al pueblo, sino le tenemos respeto”, argumentó.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Su Dios es el dinero, son corruptos’... AMLO arremete contra oposición por disfrazarse de demócratas tras Marcha

“Nuestros adversarios, fifís, corruptos, no le tienen amor al pueblo, no le tienen respeto, son clasistas, racistas, por eso no entienden qué pasa, y empiezan a insultar, narco dictador, naco”, manifestó el tabasqueño.

“No veo yo que el bloque conservador, en el país en general, sea la fracción que sea, tenga la posibilidad de avanzar. No son pocos ¿eh? Son millones, eso hay que tenerlo presente, no son los que ayer fueron al Zócalo, esa es una vanguardia, esos son vamos a decir, dirigentes”, puntualizó.

El mandatario, sin embargo, les pidió que no hay que desanimarse, “que le sigan echando ganas”, pero señaló que aunque quieren ellos regresar, ya la gente no lo va a permitir.

“Pero se niegan a eso, es una élite, se divorcian del pueblo, se sienten superiores, ofenden al pueblo, piensan que el pueblo es ignorante, tonto, no, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, ese es su principal problema, por eso no les veo futuro”, refirió.

TE PUEDE INTERESAR: Asegura AMLO que lo relevará la ‘señora Justicia’

“Pero que le sigan echando ganas, además tengo que reconocer que se han portado bien, nada más son insultos y no han optado por acciones violentas”, puntualizó este lunes.

López Obrador aseguró que el bloque conservador en México “quieren regresar por sus fueros “, pero que “ya la gente no lo va permitir”.