AMLO exige a la SCJN resolver contra el tío de Luis Cárdenas Palomino; recibió contratos por 600 mdp

De acuerdo con el funcionario, el señalado también fue beneficiario de contratos públicos por 281 millones 900 mil pesos por parte de la Tesorería de la Federación, así como por parte de los gobiernos de Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, la Policía Federal y el Servicio de Protección Federal.

COMPRÓ DIVERSOS LUJOS CON ESTE DINERO

Medina indicó que este hombre adquirió un automóvil Ferrari 458 Spider modelo 2014 por cinco millones 600 mil pesos, así como fue beneficiado con una donación de un inmueble en Polanco valuado en 50 millones 800 mil pesos.

Se vincula a este sujeto con más de cinco empresas que recibieron contratos del gobierno federal por más de 600 millones de pesos para la compra de equipo de espionaje y seguridad.

Por si fuera poco, el procurador fiscal indicó que el hombre forma parte de un grupo criminal operado con su sobrino y a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad federal.

Medina explicó que en 2016 el Servicio de Administración Tributaria trató de iniciar una revisión de cuentas de este personaje, pero que tramitó un amparo para evitar esta acción.

No obstante, el SAT logró determinar que no pagó los impuestos derivados de un crédito, los cuales ascienden a 163 millones , el señalado no ha realizado este depósito desde 2015. Estos recursos ascienden actualmente a 342 millones de pesos.

El procurador informó que en la SCJN se prevé conceder el amparo por medio de un criterio que le daría el control de sus cuentas, obtuviera la exoneración y la facilidad para que no pague este gravamen.

Darle el beneficio al acusado, comentó el Arturo Medina, ocasionaría que se marcara un precedente que podría ocasionar un daño de 10 mil millones de pesos en el erario público.

“La relevancia de este caso no es solamente económica”, dijo.

Sobre este tema, el presidente López Obrador critica el proyecto del ministro Aguilar Morales sobre el caso de Gustavo Cárdenas Fuentes, que se discute este 14 de junio en la Corte.

AMLO atacó al ministro Luis María Aguilar: “¡Es del bloque conservador, porque ya basta de la simulación!”.