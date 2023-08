AMLO finge demencia; medios aseguran que ignoró preguntas sobre los jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno

Durante la conferencia mañanera del día de hoy, 16 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió evitar las preguntas relacionadas con la desaparición y posible asesinato de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.

Durante la recta final de la sección de preguntas y respuestas, reporteros comenzaron a lanzar preguntas al aire al notar que el Presidente procedería a retirarse. Medios que se encontraron en el lugar refieren que en el momento de pedir que diera el reporte que tiene el Gabinete de Seguridad sobre el tema, AMLO, comenzó a realizar ademanes fingiendo que no escuchaba.

No bastó con evitar el tema; en el momento que volvió a hablar fue para contar una anécdota “Ayer me decía un amigo que decía su esposa ‘Que me des 200 pesos para ir al mercado’; ‘No oigo’ (contestó el esposo). A ver por el otro. ¡Qué me des 500 pesos para ir al mercado!’(gritaba la esposa). Mejor los 200”, relató entre risas, ignorando por completo las preguntas.