AMLO firma decreto contra vapeadores, quedan prohibidos en México

El presidente AMLO emitió un nuevo decreto que prohíbe no solo la importación y exportación de vapeadores sino también la circulación y comercialización de vapeadores . Este Día Mundial sin Tabaco, el presiente firmó este decreto, a favor de la salud de los mexicanos.

Miguel Malo Serrano , representante de la OMS en México dijo que el tabaco no solo mata a las personas, sino que también está dañando al medio ambiente . “Este premio especial es un reconocimiento a su liderazgo y apoyo inquebrantable para fortalecer las medidas de control de tabaco en México” , expresó el representante de la OMS y después entregó el reconocimiento al presidente AMLO.

El subsecretario de Salud, dio a conocer datos acerca de los vapeadores, explicó que “la gran mentira es que los vapeadores hacen menos daño”, no son una alternativa para quienes consumen tabaco, también hacen daño a la salud.

Mencionó que la publicidad indica que los vapeadores son una medida útil para dejar de fumar, sin embargo, no es así, ya que hay evidencia de que los vapeadores no solo no ayudan a dejar de fumar, sino que inducen a querer más tabaco.

El tabaco daña la salud en todas sus presentaciones, destacó el subsecretario, e incluso dijo que los vapeadores podrían ser más dañinos que las pipas. El tabaco afecta a todas las personas y sobre todo a las embarazadas, además de que puede causar disfunción eréctil, explicó.

Respecto a la publicidad de vapeadores electrónicos para niños, niñas y adolescentes, López-Gatell dij que tiene colores atractivos y diferentes sabores para incitar a los menores a que consuman el producto.

