AMLO interpondrá denuncia en la Corte Internacional... pero hasta mañana; ‘es para que nunca se repita la situación en el mundo’, dice

López Obrador señaló que “originalmente se tenía pensado presentar la denuncia hoy“, pero lo “van a hacer mañana para ajustar algunas cosas”, sin detallar el contenido de la demanda.

El presidente indicó que ha “estado hablando” con otros mandatarios de Latinoamérica tras la irrupción el viernes pasado de las fuerzas ecuatorianas en la Embajada de México, donde se llevaron al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2013-2017), resguardado ahí desde diciembre mientras afrontaba un proceso de corrupción.

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, exhortó este martes a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) durante una reunión extraordinaria a unirse a la demanda de México contra Ecuador tras revelar nuevos vídeos del interior de la sede diplomática sobre el allanamiento.

López Obrador recordó este día que ayer martes habló por teléfono con Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, quien “expresó su solidaridad con México desde el siguiente día del asalto a la embajada, con un comunicado, un boletín, un mensaje de él y todavía pidió ayer hablar” con él.

En la conferencia, exhibió un vídeo de la llamada en la que el mandatario brasileño le manifiesta “la total solidaridad al pueblo mexicano” y anuncia una posible visita tras las elecciones presidenciales de México el 2 de junio.

“(Quiero) expresar nuestro agradecimiento del pueblo brasileño y del Gobierno que tú encabezas en este penoso asunto de la toma de nuestra embajada, del asalto a nuestra embajada en Ecuador, es algo totalmente violatorio de nuestra soberanía, del derecho internacional, es un acto autoritario“, le responde López Obrador.

‘A MÉXICO SE LE RESPETA’, REFRENDA AMLO

Al difundir un nuevo video de la irrupción de las fuerzas de seguridad de Ecuador en la embajada de México en Quito, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que nuestro país no se puede quedar callado ante estos actos autoritarios, porque a México se le respeta. En paralelo, cuestionó la ambigüedad en “las posturas de Estados Unidos y Canadá, frente a esta violación de la soberanía mexicana y el derecho internacional.

Somos socios económicos, comerciales, vecinos y hasta ahora ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo, de Canadá, de decir que fue una presunta violación, aparente violación. Y de Estados Unidos fue un boletín del Departamento de Estado, no condenando el asalto, la invasión a nuestra embajada, expresó su inconformidad López Obrador.

Consideró que el ataque a nuestra embajada no lo hace un gobierno que no siente tener el respaldo de otros gobiernos o potencias. Por ello, dijo que las acciones legales que emprenderá México en el ámbito internacional para denunciar este hecho están en curso, sobre todo la denuncia que se interpondrá en la Corte Internacional de Justicia.

Molesto ante la actitud de Estados Unidos y Canadá, añadió que México no quiere que se vuelva a la aplicación de la Doctrina Monroe en la región, “no queremos que se siga aplicando esa máxima de que ‘ese gobernante autoritario es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual’”.

–¿Hay potencias que respaldan al presidente Noboa?

–No, nada más que vamos a que la Corte Internacional resuelva.

Más adelante se le insistió.

–¿A qué están obligados Canadá y Estados Unidos, siendo los socios principales de México?

–A pronunciarse abiertamente. Y si no lo hacen, no hay problema, van a continuar nuestras relaciones, pero no podemos nosotros dejar pasar un asunto así, no nos podemos callar, sería de pusilánimes que, ante un atropello así, nos quedáramos callados y no informáramos al pueblo de México el comportamiento, la actitud de otros pueblos y otros gobiernos.

Reivindicó la ruta legal y diplomática que seguirá México en su disputa con Ecuador porque nosotros somos juaristas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Esto para los hermanos ecuatorianos, que son nuestros hermanos, para que no haya nada que temer. Y como siempre lo decimos: No somos iguales, no somos autoritarios, no somos fachos, no pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza.

En este caso, consideró injustificable el asalto a la misión diplomática mexicana porque se trata de una violación a nuestra soberanía, al derecho al asilo y a la protección que todas las embajadas en el mundo deben tener. No se puede sentar precedente y tampoco, añadió, puede utilizarse ningún pretexto para violar todas estas normas internacionales, en alusión a las consideraciones ecuatorianas de que Jorge Glas enfrenta procesos legales en su país.

Si no se cumplen las reglas, la Convención de Viena y otros acuerdos, ya no hay derecho diplomático ni respeto a las soberanías de las embajadas, es la ley del más fuerte, es el doble discurso de defender la libertad pero tolerar el autoritarismo, aseveró AMLO.