AMLO invita a su gabinete al gobernador panista de Nayarit, antes lo criticó duramente

TEPIC, Nay.– Durante una visita a esta ciudad el pasado domingo 12 de septiembre, una semana antes del final de la administración estatal, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de invitar a colaborar en su gobierno al mandatario saliente, el panista Antonio Echevarría García.

“Nayarit tuvo la suerte de contar con un buen gobernador; ha sido tan bueno el trabajo de Toño que estoy pensando... voy a invitarlo a que nos siga apoyando en el gobierno federal”, dijo en tono elogioso, y destacó que su mejor obra fue “dar seguridad y devolver la tranquilidad” a los nayaritas.

Hace poco más de cuatro años, sin embargo, López Obrador no se expresaba en los mismos términos de Echevarría García —entonces candidato a la gubernatura— y del padre de éste, el exgobernador Antonio Echevarría Domínguez, ambos propietarios del grupo Álica, el corporativo empresarial más poderoso del estado.

“Su papá fue gobernador y ahora quiere dejar al junior de gobernador; si Nayarit no es un rancho, no tiene dueño, es del pueblo de Nayarit, no de caciques corruptos”, espetó AMLO el 28 de mayo de 2017 en el cierre de campaña de Morena, adonde acudió como dirigente nacional de ese partido.

Te puede interesar: Declaran persona non grata a AMLO venezolanos en exilio

Advirtió: “Los nayaritas van a quedar muy mal, y ‘toco madera’, si gana el hijo de Echevarría, pero ese es el reto que tienen; imagínense, van a ser el hazmerreír... no vayan a cometer ese error garrafal”.

Pero Echevarría García ganó sin problemas la gubernatura, la que asumió el 19 de septiembre de 2017, para un periodo de cuatro años por única vez, con el propósito de empatar los tiempos con la elección federal intermedia.

En abril de 2018, cuando López Obrador realizaba campaña por la Presidencia de la República, el exgobernador Echevarría Domínguez le cobró el agravio del año previo, al declarar ante la prensa local que al tabasqueño lo seguía la gente pobre e ignorante: “Tenemos casi 60 millones de pobres y 40 millones de ignorantes, y son a los que les habla Andrés Manuel y oyen bonito”.

Tras considerar que la elección se definiría entre López Obrador y el panista Ricardo Anaya, Echevarría padre dijo esperar que el sufragio fuera razonado y no se inclinara por un candidato populista, sino por quien tuviese la mejor preparación para sacar adelante al país.

No pasó mucho tiempo para que aparecieran señales de una alianza política entre el presidente y el grupo de los Echevarría. En la primera semana de diciembre de 2018, AMLO acudió a un evento con damnificados del huracán Willa en el municipio de Tuxpan.

Ahí, el gobernador Echevarría se mostró ante el mandatario federal “absolutamente de acuerdo con su proyecto político de Estado”, y le expresó que “los nayaritas tenemos fe y estamos esperanzados con su gobierno”.

Añadió: “Queremos pedirle, señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, que sea el padrino benefactor de la reconstrucción de los municipios afectados”, y cerró lanzando “vivas” al jefe del Ejecutivo.

Te puede interesar: AMLO insiste en que ningún ex presidente será perseguido por cuestiones políticas