CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador tildó de “mequetrefes intervencionistas y prepotentes” a los legisladores republicanos de Estados Unidos que ponen sobre la mesa el tema de usar las fuerzas armadas en territorio mexicano.

El mandatario dijo en su conferencia de prensa matutina que si continúan con este tipo de propuestas que “siguen ofendiendo a México”, seguirá señalándolo y pedirá a los connacionales en Estados Unidos que no voten por el Partido Republicano.

“Si siguen ofendiendo a México nosotros vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos, que el que no quiere a su patria no quiere a su madre”, dijo.

“Estoy seguro de que no solo los mexicanos y también de otros países de América Latina que están en Estados Unidos, sino hasta los mismos estadounidense van a estar a favor de nosotros, porque ese no es el camino, el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión. ¿Qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes? A México se le respeta”, expresó.