AMLO me quería en Morena, mandó a Sheinbaum y Andy por mí: Xóchitl Gálvez

CDMX.- La aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Galvez, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador la quería en las filas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para que fuera senadora.

“Hace seis años el Presidente quería que me fuera a Morena...Andy y Sheinbaum fueron a mi casa a invitarme a ser senadora” y ahora encabezan “una campaña feroz en mi contra”, dijo la precandidata en un evento partidista.

Ante militantes de PRI, PAN y PRD en Colima expuso que quien será su rival en las urnas durante el proceso electoral de 2024 fue quien la buscó para hacerle saber de la petición del jefe del Ejecutivo.

“Hasta hace seis años el actual presidente quería que yo me fuera a Morena, hace seis años fue “Andy” (hijo de Andrés Manuel) con Claudia (Sheinbaum) a mi casa a invitarme a que fuera candidata a senadora por Morena, a que me sumara al gabinete y (me dijeron que) era lo máximo, era una mujer honesta, trabajadora, entrona”, recordó.

Gálvez lamentó que tras inscribirse como precandidata de la alianza opositora “el gobierno ha emprendido una campaña feroz” en su contra.