‘AMLO no es agachón como los presidentes del pasado’, dice Mario Delgado

“Qué sería de los Estados Unidos si nuestro país no tuviera el compromiso de luchar contra el fentanilo y el tráfico de drogas. Hay además muchas familias entrelazadas en los dos países. Así que decirle a nuestro presidente que tiene el apoyo de su pueblo para seguir defendiendo la dignidad y la soberanía de nuestro país ”, argumentó.

Mientras, el senador John Neely Kennedy reprochó a AMLO por su respuesta en la crisis migratoria, lanzando comentarios señalados como “racistas” en contra de México, país que asegura y “estaría comiendo comida de gato” si no fuera por Estados Unidos .

“ No es un presidente agachón cómo los que teníamos en el pasado. Hoy sí les podemos contestar a esos políticos farsantes de los Estados Unidos, que pretenden insultarnos. Nosotros no nos vamos a dejar, tenemos mucho pueblo y vamos a apoyar a nuestro presidente ”, afirmó, en un reciente comunicado.

Ante ello, el líder nacional de Morena, Mario Delgado , expresó que respaldaba a AMLO y las respuestas que ha mandado a los funcionarios norteamericanos, pues, a diferencia de otros gobiernos, Obrador no es “agachón” .

Sobre estos dichos, el canciller Marcelo Ebrard también reprochó a Neely Kennedy, a quien acusó de “ignorante” y “antimexicano”.

“El senador Kennedy no representa Estados Unidos. Trabajosamente, representa una parte de Florida. El conjunto del Senado, la mayoría no es republicana, es demócrata y no todos los republicanos piensan como él”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR: Desinformado, arrogante, vulgar y racista; Esteban Moctezuma manda carta al senador John Kennedy

Por otro lado, acusó que el Partido Republicano se ha basado en un discurso “racista” recientemente, así como “falso”.

“Es una plataforma racista y falsa. ¿Por qué falsa? Porque sin mexicanos en Estados Unidos, estaría paralizado Estados Unidos, somos los que más contribuimos y si no vete a cualquier estado. Los mexicanos somos los que hacemos de todo allá”.