‘Gobierno mexicano debe rendir cuentas por cárteles del narco’; otra vez, Ron DeSantis arremete contra AMLO

Una vez más, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusando a su gobierno de “permitir” que los cárteles de droga tomen el mando, y cause ingreso de fentanilo a los Estados Unidos.

“Los cárteles de la droga mexicanos están matando a muchos estadounidenses. Debemos hacerlos rendir cuentas y debemos hacer rendir cuentas al gobierno mexicano, porque ellos están permitiendo que mucho de esto ocurra”, sentenció DeSantis.

Igualmente, hizo mención al tema de la migración, afirmando que su misión para controlar la crisis migratoria, sería “cerrar la frontera para restablecer el orden”.

“Cerraría la frontera de inmediato, ¿por qué dejamos que esto suceda? Está lastimando a la gente. Mereces tener una frontera segura, mereces tener un Estado de derecho”, indicó, durante un pícnic familiar organizado por Randy Feenstra, representante republicano.

“Desde agosto, hemos repatriado a más de 12 mil extranjeros ilegales a Haití y algunos de estos países. ¿Y adivina qué sucede? Dejan de venir. No tenemos tantos barcos viniendo [...] No me digas que los extranjeros pueden simplemente decidir cruzar la frontera cuando lo deseen. Nosotros decidimos quién viene a este país como estadounidenses. Tenemos todo el derecho de asegurar esa frontera y que no se desarrolle este desastre”.

Esto sucede tan sólo a un día de que DeSantis respondiera a los señalamientos de AMLO, quien lo acusó de “lucrar” con la vida de las personas migrantes para favorecer su contienda por la presidencia de la nación norteamericana.

Por su parte, el gobernador floridense también reprochó a López Obrador por el “poco” control que tiene sobre los cárteles de droga, señalando que tiene AMLO tiene “más problemas en sus manos”.