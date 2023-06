AMLO opina sobre fotomontaje con Hugo Chávez: ‘yo nunca lo vi, pero lo respeto’

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina que nunca vio personalmente al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, aunque manifestó que lo respeta.

En los últimos días circuló en redes sociales una fotografía en la que aparece el jefe del Ejecutivo federal abrazando al exmandatario venezolano.

“Aclarar lo de la foto, lo del finado presidente Chávez decir que yo nunca lo vi, pero lo respeto como respeto a todos los dirigentes, porque no es decir era malísimo. La política no es maniquea, no es de buenos y malos, tiene que ver con circunstancia”, expresó López Obrador en “La Mañanera”.

“No lo vi, nunca hable con él, pero no le voy a faltar al respeto, menos si es finado, eso también que quede claro, y cada quien tiene su conciencia tranquila”, manifestó.