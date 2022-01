AMLO pide no politizar escándalo de Mariana Rodríguez y Samuel García por ‘adoptar’ un bebé del DIF

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que cada quien debe hacerse su juicio respecto a la ‘adopción’ de un bebé del DIF por parte de Mariana Rodríguez y Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO señaló que la gente es la que debe de decidir, sin que se utilicen propósitos ‘politiqueros’.

“Nosotros no lo vamos a pelear, que cada quien haga su juicio, que actuemos con criterio. Yo estoy muy contento porque estoy percibiendo el cambio de mentalidad de nuestro pueblo como nunca”, sentenció.

“El pueblo de México es de los más politizados del mundo... debemos sentirnos orgullosos todos. Antes no había polémicas, sobre ningún tema, ahora todo se cuestiona, hay escrutinio público, se ejercen a plenitud las libertades, no hay censura, no se persigue a nadie, no tiene miedo nadie, hasta insultan al presidente, antes no se podía tocar al intocable... Me da muchísimo gusto que estemos avanzando en el ejercicio de nuestras libertades y que también vayamos aprendiendo a auto limitarnos nosotros mismos, que nadie nos imponga nada... que no nos digan que está bien o que está mal. Que nosotros mismos tengamos nuestra frontera y sepamos hasta dónde llegar”, agregó.

SAVE THE CHILDREN DENUNCIA POSIBLE DELITO DE ‘TRATA’

Esta organización internacional aseveró que el caso debe ser investigado de forma legal por parte de las autoridades federales de México.

¿Qué pasó? El pasado fin de semana Mariana Rodríguez y su esposo, Samuel García estuvieron en el ojo del huracán por haberse llevado a un niño de la Casa Hogar de Nuevo León a su casa.

El hecho, de acuerdo con Save The Children México, podría haber incurrido en el delito de ‘trata de personas’, ¿Por qué? ‘por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en las comunicaciones de sus redes sociales’.