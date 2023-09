‘AMLO prepara discurso de fraude ante derrota en 2024’: Xóchitl Gálvez

La responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM) y virtual candidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, advirtió que “desde el poder”, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzará a usar el lenguaje del fraude para justificar una posible derrota.

En una plática con Juan Francisco Ealy Lanz Duret, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de EL UNIVERSAL, columnistas y directivos, la senadora aseguró que en 2024 habrá una elección de Estado, pero adelantó que al presidente López Obrador, a Morena y a sus aliados se les acabó su día de campo.

Dijo que Claudia Sheinbaum debería estar preocupada, pues mientras la exjefa de Gobierno y los “machuchones” de la 4T le inyectaron millones de pesos, sólo creció tres puntos y que la diferencia entre ambas en las encuestas ya es de sólo un dígito. La legisladora consideró que en la campaña dará alcance a la morenista a través de sus propuestas.

Al hablar del FAM, Gálvez Ruiz adelantó que no permitirá que la coman los partidos y aseveró que ni PRI ni PAN, ni PRD le van a imponer nada ni a nadie, a diferencia de lo que ocurre del otro lado, donde ya hasta le dieron a su contrincante el bastón de mando: “A ella el Presidente le entregó el cetro imperial, a mí me va a dar la Banda”.

En el tema de seguridad, la coordinadora del Frente reiteró que en México debe haber mano firme y no abrazos, pues de seguir con la política actual “entraremos a un punto de no retorno”, por lo que propuso un acuerdo con Estados Unidos en esa materia. Además, dijo que ve a un Ejército desgastado, extenuado, y cansado, pero siempre institucional y listo para recibir “a una comandanta” de las Fuerzas Armadas.

Xóchitl Gálvez sostuvo que existen “cero elementos” para que el gobierno inicie una persecución política y judicial en su contra, pero adelantó que si la quieren victimizar, no tiene reparo, incluso, de ir a la cárcel: “Me voy al bote, no tengo bronca, me hacen Presidenta”.

A pregunta de Ana Paula Ordorica, quien le planteó el escenario de que el presidente López Obrador no reconozca su eventual triunfo en las elecciones presidenciales, la senadora afirmó que el Mandatario ya prepara el discurso del fraude fraguado por los conservadores.

“El Presidente va a empezar a usar el lenguaje del fraude, él va a empezar a decir que la cúpula, que la mafia, que los medios están preparando el fraude. ¿Para qué? Porque si gano va a decir: ‘fueron los machuchones’, y desde ahora lo digo de frente, la que trae un montón de dinero es Claudia Sheinbaum.

“Nada más hay que contar los espectaculares, los eventos, la bola de camiones que anduvieron por todo el país, las portadas de revistas, las bardas... es un dineral, y tiene razón [Marcelo] Ebrard en decir que fue una competencia desleal”, señaló.

Recordó que ella no ha puesto un solo espectacular ni ha pintado una sola barda, y mucho menos trae el dinero que Claudia Sheinbaum sí tiene de los empresarios.

“Y que se diga claramente, porque el Presidente siempre dice que los machuchones están conmigo. No, los machuchones están con la 4T”, aseguró.

“Ellos traen a los servidores de la nación casa por casa, acreditando los programas sociales; es una elección de Estado y estoy consciente que la estoy enfrentando, pero lo que sí se les acabó es su día de campo, porque ellos lo que decían era “¿por cuánto vamos a ganar?”. Hoy van a empezar a jugar con las encuestas, poniéndome a 30 puntos [atrás de Sheinbaum] para tratar de hacer lo que hicieron en el Estado de México, pero la realidad es que estamos a un dígito”, remarcó.

Insistió en que el presidente López Obrador comenzará a construir la narrativa de un fraude electoral de los conservadores, pero afirmó que el fraude lo prepara la 4T. “Sí va a haber intento de fraude; hay que ir al ámbito internacional, tenemos que tocar puertas, Naciones Unidas, observadores internacionales para que vengan a ver quién está ejerciendo una elección de Estado”.

Salvador García Soto preguntó si en una eventual postulación de Marcelo Ebrard como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, llegado el momento, pudiera pactar para que uno de los dos decline a fin de que la oposición llegue más fuerte a la elección.

La senadora panista descartó ese escenario y aseguró que no ve al excanciller fuera de Morena.

Héctor de Mauleón le planteó que después del arrollador “efecto Xóchitl”, la gente debe empezar a tener respuestas a sus problemas, que vayan más allá de la simpatía, el ingenio o los chistes, a lo que Gálvez aclaró que se pone seria cuando la situación lo amerita.

“Aquí es la mezcla entre ser empática y simpática, y tampoco ser taruga, porque la verdad de las cosas es que cuando yo me pongo seria, me pongo seria, y cuando echo desmadre, echo desmadre. Es una personalidad que me ha funcionado”.

“¿Las tres denuncias que hay te pueden descarrilar?”, le cuestionó De Mauleón.

“No, porque no hay dinero mal habido, yo tengo una empresa hace 31 años; no hay un solo contrato de mis empresas con la Miguel Hidalgo, no existen; no hay un solo edificio ilegal que se haya construido durante mi administración. Yo no veo al fiscal, con cero elementos, abriéndome una investigación por lavado de dinero, delincuencia organizada o tráfico de influencias, y si me quieren victimizar pues órale, me voy al bote, no tengo bronca, me hacen Presidenta”, retó.

Sobre las diferencias entre ella y Claudia Sheinbaum, destacó que la exjefa de Gobierno va a plantear continuidad, mientras que ella hablará de cambio.

“Con todo respeto, creo que le han acomodado más la vida a Claudia Sheinbaum que a una servidora, porque mi vida siempre ha sido de trancazos, mi vida siempre ha sido de enfrentar al machismo”.

Además, aseguró que el carisma sí cuenta. “Yo no tengo la culpa de ser más simpática que su candidata [del Presidente]. La verdad es que ella da hueva y a lugares no la llevan porque se les cae el rating”, dijo.

Al ser cuestionada por De Mauleón en torno a si los partidos de la alianza opositora le van a imponer a personajes como el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, señaló que eso no va a suceder. “Yo no quiero que me coman los partidos, algo valioso de mi persona es que me trajeron aquí los ciudadanos”, resaltó.

“No me van a imponer a nadie, sí sé cuáles son mis obligaciones como candidata, pero también estoy escribiendo mis derechos, porque la que va a dar la cara soy yo, tengo que estar convencida y, además, quien crea que yo soy una mujer obediente no me conoce, no lo soy, a mí no me van a entregar un bastón de mando”, recalcó la legisladora.

Dijo que le tiene confianza a los partidos: “Me he ganado su confianza, les gusta mi personalidad y ellos están conscientes de que no me van a dominar”.

Al cuestionarle cómo está el Ejército Mexicano desde su óptica y si ha tenido acercamientos con las Fuerzas Armadas, la virtual candidata presidencial opositora dijo que ve “un desgaste en el Ejército, no tienen vacaciones, todo son bomberazos y eso les implica horas extras, porque ellos no pueden decir que no, veo un Ejército extenuado, cansado y sus ingresos económicos no han mejorado mucho”. Sin embargo, puntualizó que “sí creo que hay una institucionalidad en el Ejército y sí creo que no tendrá ningún problema con tener una comandante de las Fuerzas Armadas”.

Ante las preocupaciones expresadas por Valeria Moy por el creciente fenómeno de la inseguridad y la violencia, afirmó que la “ocurrencia” de seguridad del Presidente tiene que cambiar y recordó que en materia de seguridad ha planteado mano firme. “No puedes darle abrazos a los delincuentes, tu política de seguridad no puede ser de abrazos y no balazos, porque los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos han sido para los ciudadanos. Entonces yo hablo de inteligencia, corazón y mano firme como claves para empezar a replantear la política de seguridad en nuestro país.

“Si estamos en un punto de no retorno seguimos con esta política, ya tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos, yo planteo un acuerdo con ellos en materia de energía y seguridad, un acuerdo ético y transparente. Siempre estamos con el miedo de la soberanía, pero yo creo que no puede haber mayor pérdida de soberanía que no poder salir a la calle”, enfatizó.

“¿Un Plan Colombia para México?”, le preguntó García Soto.

“No sé si sea un Plan Colombia, por los detalles, pero sí tenemos que poner en la mesa que son problemas internacionales”, respondió.

Valeria Moy le consultó qué hacer con Pemex cuando el país se tiene que mover hacia una visión diferente de la energía y ya no se puede hablar de combustibles fósiles cuando el mundo está cambiando, y en México debemos facilitar la llegada del nearshoring.

“No hay que dejar morir a Pemex, lo que se requiere es modernizarlo, transformarlo, pero no podemos seguir apostando a lo mismo. Le hemos puesto a Pemex 1.2 billones de pesos en estos cinco años, es una locura, por eso no hay medicamentos, por eso no hay estancias infantiles, por eso no hay escuelas de tiempo completo”, dijo.

Sobre qué haría con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y si reviviría el de Texcoco, Gálvez dijo que tendría que estudiar la situación y consultarlo con expertos, aunque aclaró que “el AIFA no me parece una porquería, eso es un extremo, pero sí hoy tiene una función regional de ciertos vuelos”.