AMLO recibe carta de China tras discurso del 5 de mayo, después de declarar ‘México no será colonia de ningún país’

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló recientemente que la Embajada de China en México le hizo un reclamo oficial a través de una carta, tras un discurso improvisado que ofreció durante la conmemoración del 5 de Mayo en Puebla.

En su conferencia matutina, el mandatario mexicano compartió detalles de este intercambio diplomático que surgió a raíz de sus comentarios sobre la independencia y soberanía de México.

Durante la celebración del 5 de Mayo, López Obrador recordó en su discurso que México no es ni será colonia de ningún país extranjero. “Llamé a una política de buena vecindad, y que se debe comprender que no somos colonia de ningún país extranjero, México es un país independiente y soberano, y le agregué, ‘no somos colonia ni queremos ser colonia ni de China, ni de Rusia, ni de Francia, ni de Estados Unidos’, eso fue una improvisación”, explicó el presidente.