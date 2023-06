AMLO reconoce presencia de crimen organizado en frontera México-Guatemala, ‘Estamos atendiendo lo que sucede’

“Sucede algo parecido en el caso del narcotráfico o la delincuencia, van buscando crear bases de apoyo, por ejemplo, si hay una pista clandestina de aterrizaje, llega un avión allá en Chiapas, en los límites con Guatemala, aterriza y desde luego es un cargamento de cocaína, se tiene que actuar rápido, porque en algunos casos —y esto lo digo para llamar a la gente a que no se preste a estas cosas, que no los utilicen— en algunos casos tiene que llegar la Guardia Nacional o el Ejército pronto, porque de lo contrario no permiten en algunas comunidades el que se lleve a cabo el decomiso, porque hay alianzas. Y hay vinculación con autoridades locales, incluso gente no de buena fama pública, domina en algunas regiones. En cargos que tiene que ver con comunidades, con ejidos y demás”.

Acotó que es una situación que su gobierno ya atiende.

“Yo siempre me apoyo en la gente y son los que nos ayudan. Entonces, que sepan que estoy al tanto de todo, todo lo que pasa en el país, por eso las reuniones diarias del gabinete de seguridad”.

