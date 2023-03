‘Hay una campaña anticipada por las elecciones del año próximo, entonces se suscitan estos debates. (...) Eso es falso (que algunas regiones de México están dominadas por los cárteles), no es cierto no hay lugar en México donde no haya presencia de la autoridad’, expresó.

El mandatario reviró que constantemente ‘estamos destruyendo laboratorios clandestinos de drogas en todos lados’, señaló.

El Ejecutivo mexicano negó una fractura con el gobierno de Joe Biden y consideró que las afirmaciones de Blinken obedecen a los intereses político electorales de los legisladores republicanos en el país norteamericano y sostuvo que México hace su parte en el combate al fentanilo.

‘Hay debate y pueden haber diferencias’, sostuvo.

También negó que con las acciones de su gobierno contra empresas como Vulcan Materials se esté tratando de alejar a las inversiones norteamericanas en México.

“Esta empresa Calica, Vulcan allá, destruyó el territorio en Quintana Roo. (...) Llevaron a cabo un ecocidio, no es que tengamos en contra de las empresas estadounidenses, no es que tengamos como propósito ahuyentar la inversión extranjera... es que no podemos tolerar ni permitir eso”, señaló el mandatario.

Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que hay ‘algunas partes’ de México en la que los gobierno no tienen control de las zonas, en cambio, el crimen organizado es quien opera las regiones.