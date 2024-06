AMLO responde a impugnación del PAN: ‘Está en su derecho, pero fue la elección más limpia en 100 años’

AMLO PREFIERE EVITAR HACER COMENTARIOS SOBRE LA IMPUGNACIÓN DEL PAN ANTE RESULTADOS DE ELECCIONES

Cuando se le preguntó si los resultados de la elección deberían ser un argumento suficiente para desestimar la impugnación del PAN, López Obrador prefirió no ofrecer consejos a Cortés. “No, no quiero comentar nada. Yo pienso que ellos tienen que respirar profundo y hacer una reflexión seria, y tratar de comprender lo que sucedió, no caer en la autocomplacencia, es muy importante la autocrítica, saber rectificar, es de sabios cambiar de opinión”, declaró.

López Obrador recordó a los periodistas que su llegada a la presidencia en 2018 tuvo como objetivo principal hacer realidad la democracia en México, enfatizando que su lucha no fue simplemente una búsqueda del poder por el poder.

MARKO CORTÉS ANUNCIA REALIZAR IMPUGNACIÓN Y ACUSA DE SER UNA ‘ELECCIÓN DE ESTADO’

Por su parte, Marko Cortés, líder nacional del PAN, anunció que su partido impugnaría los resultados de la elección, argumentando que se trató de una “elección de Estado”. Cortés y otros miembros del PAN han acusado al gobierno de AMLO de influir indebidamente en el proceso electoral, alegaciones que el presidente y sus partidarios han rechazado categóricamente.