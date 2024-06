Anuncia Marko Cortés que se impugnará elección presidencial: ‘No hubo cancha pareja’

“Que no hayamos logrado convencer a la mayoría del enorme riesgo autoritario que enfrentamos. Que no hayamos logrado hacer propuestas lo suficientemente atractivas para movilizar a la sociedad, que no hayamos logrado sumar a la mayoría a nuestro proyecto, nos sorprendió que no se reflejó en las urnas el entusiasmo social que se sentía en las calles”.

El anuncio del partido blanquiazul se suma al que la propia candidata presidencial Xóchitl Gálvez hizo también en el sentido de interponer una impugnación a los comicios presidenciales.

Cortés también dio a conocer que le podría tomar la palabra a Claudia Sheinbaum para que exista un diálogo abierto y permanente con la oposición.

“Porque sin diálogo con los partidos políticos de oposición, con todos los grupos parlamentarios y la sociedad civil todas sus palabras son y serán pura demagogia”, advirtió.

“Lamentablemente, México vuelve a tener un partido hegemónico, el partido del Gobierno, una Presidencia sin límites en su poder, sin contrapesos y con una agenda contraria a la división de Poderes”.

Con los resultados preliminares de las elecciones del domingo, el PAN se perfila para seguir gobernando Guanajuato, además de 347 alcaldías y 14 capitales: Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Chilpancingo, Cuernavaca, Ciudad Victoria, Hermosillo, Guanajuato, Querétaro, Mérida, Monterrey, Morelia, San Luis Potosí y Zacatecas.

“Seguiremos defendiendo a nuestro País desde las cámaras del Congreso de la Unión y también desde nuestros buenos gobiernos locales. Reconocemos que los resultados del PREP no nos favorecen, pero también señalamos que la elección no fue limpia, ni legítima, que la cancha nunca estuvo pareja”, recalcó el dirigente.