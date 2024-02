AMLO reta a YouTube... vuelve a presentar la carta de la periodista del The New York Times tras eliminación de La Mañanera

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , volvió a transmitir la carta que le envió la periodista de The New York Times, donde piden que responda una serie de preguntas, mismas que volvió a r eplicar y cuestionó por la falta de pruebas que se mencionan y los testimonios que asegura son falsos, pues los vínculos con el narcotráfico van en contra de sus principios.

“Primero, nada más que eso no lo tomaron en cuenta, la compañera periodista está haciendo un trabajo público. El periodismo es una actividad pública, como la política y todos tenemos que actuar con transparencia, la regla de oro de la Democracia es la transparencia, o una de las reglas de la Democracia es la transparencia. Entonces, ella sabía que le estaba pidiendo información al coordinador de comunicación social de la Presidencia, le habló a su teléfono”, dijo.

López Obrador expuso que cuando personal de su gobierno solicitó a YouTube información sobre los motivos por los que se bajó la conferencia de aquel día, se dijo que el video podría colocarse nuevamente si se retiraban los datos de Natalie Kitroeff.

“Creo que le dijeron que si quitaba el teléfono, podría subir de nuevo el video. Cuando yo me enteré le dije, respetuosamente, no, no porque voy a volver a poner la carta, para que vean el tono y luego el reportaje que hicieron, sin ninguna prueba, pero con un dardo envenenado”, comentó.

El presidente dijo que cuando supo de esta condición, se negó a que se retiren los datos personales de la periodista de The New York Times, quien solicitó respuesta a una serie de cuestionamientos en los que se advierte un presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial de 2018.

“Cuando yo me enteré le dije respetuosamente ‘no, no porque voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús para que vean el tono, el modito y luego el reportaje que hicieron. Sin ninguna prueba, pero con un dardo envenenado”, afirmó el mandatario federal.

Aunque el presidente leyó íntegramente la carta que le envió Natalie Kitroeff a Jesús Ramírez Cuevas solicitándole respuesta a sus preguntas, se percató de que el documento fue modificado para evitar una nueva sanción por parte de la plataforma.

Y es que en caso de incurrir en una nueva violación a las normas de la comunidad, las plataformas desde las que se transmite La Mañanera, que son las del Gobierno de México, la del mismo presidente López Obrador y la de CEPROPIE, podrían ser bloqueadas por varios días.

El presidente López Obrador acusó que la periodista lanzó un “ultimátum” dentro de su carta, en la cual se le da un plazo de tiempo para responder.

“No nos miden con la misma vara. Son muy dados a invocar la ley, las normas, los reglamentos, pero ya lo dije desde el principio, son muy hipócritas. Esa es una de las características del conservadurismo en México y en el mundo, la doctrina es la hipocresía y les cuesta ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Son hipócritas a todo lo que da”, dijo.

López Obrador criticó que en este caso se metieron de “oficiosos” los periodistas de Univisión, Jorge Ramos y León Krauze, a quienes, dijo, ya también les dio respuesta: “¿Por qué se meten?”.