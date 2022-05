AMLO ‘revive’ a Moreira para criticar a Calderón; justifica trabajo de Ejército en materia de seguridad

Detalló que la 4T ya no utilizaba a las Fuerzas Armadas para reprimir con violencia a los delincuentes, sino que se actuaba desde la legalidad y respetando los derechos de cada individuo.

AMLO RECUERDA MENSAJE DE MOREIRA VS CALDERÓN

Luego de esto, López Obrador recordó el video del exgobernador coahuilense, Humberto Moreira, en el que exhibía la postura de Felipe Calderón respecto al trato hacia los presuntos criminales en México.

En la grabación, compartida anteriormente por AMLO, se puede escuchar a Moreira decir lo siguiente:

“Te acuerdas de aquella plática donde ibas temeroso en el hotel Quinta Real con empresarios y me decías nervioso -¿qué va a pasar, qué va a pasar?- Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso, entramos con los empresarios y nadie te agredió, a la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandabas recursos a Coahuila, reclamos justos. Después te trasladaste a la alcoba, con aquella, ¿te acuerdas? yo estuve ahí y me dijiste en el trayecto: ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes?, te dije: debe ser un castigo legal muy severo. tú me dijiste que por ti, mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta, fue una respuesta de un criminal como Victoriano Huerta, eso eres, te pareces mucho a él un poco más frentón, bueno mucho más frentón que él, pero mucho más loco que Victoriano Huerta, ya cálmate Calderón, cuando tomes no tuitees”.