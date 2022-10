“No se ha encontrado droga en el agua, se ha encontrado otro tipo de sustancias, elementos, pero no droga... Lo atribuyo más a una situación de psicosis y de mayor comunicación que tenemos ahora, antes había intoxicaciones y no se sabía, ahora por las redes se sabe todo, hay más comunicación”, expresó.

Sin embargo, durante su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional, el Presidente aseguró que hasta el momento no se ha encontrado droga en ningún alumno.

López Obrador aseveró que los casos se han magnificado en redes sociales por las versiones sugeridas como por ejemplo la que se difundió masivamente sobre que una persona habría llenado los termos de los jóvenes con alguna droga, sin emabrgo, insistió en que esto es falso.

“Que no haya psicosis, estoy seguro de que no va a pasar nada grave, sí me preocupa que vaya a haber un acto precipitado de castigo, de que están queriendo hacer mal a los jóvenes”, concluyó.