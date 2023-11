AMLO vuelve a criticar a maestros y ofrece disculpas por no ir a evento del CRIT en Guerrero

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió disculpas a los directivos del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en Tlapa, Guerrero, por no poder asistir a la ceremonia de inauguración de las instalaciones.

El jefe del Ejecutivo recordó que no acudió al evento debido a que un grupo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) dio portazo a las instalaciones.

Durante su conferencia de prensa matutina el mandatario federal dijo que Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, es una persona con muy buenos sentimientos.

Los CRIT son “una bendición” y “santuarios del humanismo”, resaltó López Obrador en “La Mañanera” desde Palacio Nacional.

“Ahora que fui a la Montaña de Guerrero, pues al que estaban esperando con los brazos abiertos los provocadores era a mí, no estaban esperando a la gobernadora, no estaban esperando a los directores del Centro de Rehabilitación del Teletón, que por cierto les ofrezco disculpas por no asistir”, expresó el mandatario.