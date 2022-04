Amparos contra Tren Maya no son de afectados, es la oposición: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que los amparos contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya no son de personas afectadas sino de adversarios y opositores a la Cuarta Transformación (4T).

Durante su conferencia matutina desde Veracruz, López Obrador cuestionó que quienes han solicitado los amparos no son ejidatarios ni ambientalistas, sino grupos de oposición.

“No hay amparos presentados por afectados en este tramo. Es como lo del aeropuerto que no se amparaban los campesinos, se amparaban los adversarios nuestros; en el caso del aeropuerto era Claudio X. Gónzales y todo su grupo, juntos por la corrupción... y ahora es lo mismo. No se les hace raro que no hayan amparos de ejidatarios, de propietarios, si no el amparo es de supuestos -porque no me consta- ambientalistas, que de repente surgen”, sostuvo en la mañanera de este viernes.

Destacó que al día siguiente de inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles salió la campaña de los artistas contra el Tren Maya, “de pura casualidad”.