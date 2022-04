Activistas aceptan hablar con AMLO... pero en el Tramo 5 del Tren Maya; Obrador lo rechaza, “no voy a hacerles el juego”

CIUDAD DE MÉXICO.- Los opositores al tramo 5 del Tren Maya pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no solo convoque a dialogar a cantantes y actores, sino también a especialistas como biólogos, ambientalistas, buzos y académicos.

Por ello, lo invitaron a dialogar en la zona donde actualmente se construye la vía férrea, luego de que la mañana del miércoles, el mandatario consideró invitar a personajes famosos para aclarar las dudas que tengan sobre esta obra emblemática del gobierno federal.

A través de un comunicado difundido en la cuenta personal de Twitter de Guillermo Dchristy, los integrantes del movimiento denominado #SelvameDelTren señalaron textualmente:

“Agradecemos su interés y su invitación para dialogar sobre el Tramo 5 del Tren Maya. Como lo hemos señalado nosotros no tenemos otro interés más que la defensa de la selva, la conservación del acuífero maya, sus ríos y sus cuevas; así como el mejor desarrollo de la región. Estamos ciertos que coincidimos con usted en dichos fines”.

Luego, los opositores convocaron a López Obrador a que el diálogo se realice en la zona de construcción del tramo 5, con algunos de los expertos y comunidades locales de la zona.

“Tenga usted la seguridad de que será un diálogo respetuoso y constructivo. En espera de que nos dé fecha, quedamos de usted”, señala la carta emitida esta tarde.

El texto fue suscrito por ambientalistas, activistas, artistas, buzos, biólogos, académicos y expertos en la zona.

AMLO descarta ir: “no voy a hacerles el juego”

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó acudir a la zona donde se construye el tramo 5 del Tren maya para dialogar con los opositores al proyecto ferroviario en el estado de Quintana Roo, argumentando que “no les va a hacer el juego” porque tienen propósitos “politiqueros”.

Dijo que tiene que cuidar la investidura presidencial, que no se puede exponer y destacó que sus adversarios “están muy molestos” e “inventan cosas”.

Por ello, anunció que pedirá a los campesinos del ejido Jacinto Pat que lo representen frente a los ambientalistas “reales o falsos” que plantearon la reunión en el sureste mexicano.

“Yo voy a nombrar de representantes, porque quieren que vaya para allá, mejor que me representen los del Ejido Jacinto Pat, les voy a mandar una carta a ellos para ver si quieren representarme y que atiendan a los ambientalistas reales o falsos”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario descartó viajar a la zona donde se construye el Tren Maya para dialogar con los inconformes, argumentando que los opositores tienen un propósito “politiquero” y entonces “pues no voy a hacerles el juego”.

Luego, planteó que, si el grupo de “20 famosos” que aparecieron en medios de comunicación y redes sociales como voceros del movimiento #SelvameDelTren, deciden acudir a Palacio Nacional para disipar sus dudas sobre la obra, serán recibidos por el propio mandatario.

“Si vienen aquí los que salieron, los famosos pues aquí los atendemos en Palacio Nacional, yo hablo con ellos, pero imagínense atender a los del CIDE, o el grupo de Enrique Krauze o Héctor Aguilar Camín ¿cuándo los voy a convencer? Entonces no”, dijo y agregó:

“Si son estos que salieron, fueron como 20, aquí yo les platico en Palacio Nacional, cuando ellos quieran pueden venir. Y también hay que cuidar la investidura presidencial, sería una reunión con ellos, ahí sí no podrían estar ustedes (reporteros), después que ellos les declaren, porque yo tengo que defender el proyecto de Transformación y no me puedo exponer porque además están muy enojados, inventando cosas”, concluyó.

