Analizan en el Tec de Monterrey retos de la inclusión social rumbo al 2030

CDMX.- El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey celebró en el Centro de Congresos del Campus Monterrey la “Reunión de Consejeros: Creando nuevos futuros” en la que se abordaron distintos retos para el país con miras al año 2030.

En el evento se celebró el panel “México 2030: perspectivas y oportunidades”, en el cual Santiago Levy, politólogo mexicano, y Carlos Elizondo, profesor investigador del Tec de Monterrey, abordaron los retos socioeconómicos que enfrenta la sociedad mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: Xóchitl Gálvez se registra ante el INE como candidata a la Presidencia por la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’

En estos diálogos se discutieron los escenarios que podría enfrentar el país con base a las opciones democráticas que existen en la actualidad y se realtó que a través de estas discusiones se pueden construir soluciones.

Los especialistas indicaron que algunas de las oportunidades que pueden aprovecharse en los próximos años es en trabajar en una verdadera inclusión social y la llegada del nearshoring.

“Tenemos que compatiblizar una economía productiva que tenga un futuro que sea sostenible con una sociedad más incluyente, con una respuesta a la demanda de la distribución de grupos importantes”, menciona el político y economista Santiago Levy.

El especialista explica en este sentido que es necesario un planteamiento más profundo de la naturaleza de las instituciones de inclusión social que se han creado en el Estado mexicano.

“Tenemos que rediseñar el IMSS, tenemos que rediseñar el Infonavit todas estas instituciones para que cubran a toda la población”, consideró.

Por su parte, Carlos Elizondo, profesor de la la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, mencionó que el reto para la oposición es construir instituciones suficientemente atractivas y escuchar las demandas del electorado.

Asimsmo señala la importancia de crecer en inclusión tanto productiva como social, entendiendo que todo mexicano puede aportar al desarrollo social y económico del país.

TE PUEDE INTERESAR: Insiste AMLO en aprobación de reforma para que Guardia Nacional pase a Sedena

“Hay un mito que se tiene que sacar, que no crecimos porque no había capital humano. Los datos no validan esa opinión, nuestra acumulación de capital humano está por el promedio de países de América Latina, mucho de los cuales crecieron más que México”, mencionó.

Santiago Levy insistió que el plan es repensar los pensamientos del pacto social y productivo, que incluyen en la práctica: un rediseño de instituciones como el IMSS e Infonavit y modernizar un mercado laboral que no da resultados para el país.