Insiste AMLO en aprobación de reforma para que Guardia Nacional pase a Sedena

“Nos ha costado bastante constituir la Guardia Nacional, que no existía, son 133 mil elementos, cerca de 600 cuarteles, es para proteger a los mexicanos. Como para que con la excusa de nuestros adversarios, los conservadores, autoritarios, represores, de que estamos militarizando el país, se rechaza el que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa”, manifestó.

SEDENA ESTARÁ A CARGO DE REHABILITAR CARRETERAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aunque moleste a medios de comunicación y al ingeniero Carlos Slim, la rehabilitación de carreteras de la región sureste del país estará a cargo de militares de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Si lo hacemos con el método tradicional no lo hacemos bien, no lo hacemos en tiempo, y los ingenieros militares son garantía de que vamos a cumplir y vamos a dejar bien las carretas, lo digo con mucho respeto, pero coindicen -los medios- con Slim, que no le gusta que el Ejército nos ayude tanto”, manifestó durante “La Mañanera”.

López Obrador reiteró que confía en el Ejército y los ingenieros militares, por los trabajos realizados en las sucursales del Banco del Bienestar, los cuarteles de la Guardia Nacional y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“¿Quién construye en 75 mil millones de pesos en dos años y medio?, tenían estimado las empresas contratistas hacerlo en 300 mil millones, pero no iba a salir”, explicó el presidente.