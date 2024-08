Antorcha Campesina podría estar detrás de bloqueo en carretera

CDMX.- En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la organización Antorcha Campesinas estaría detrás del bloqueo de campesinos en la carretera México-Puebla, el cual cumplió más de 50 horas este viernes.

El titular del Ejecutivo federal señaló que hay abogados que intentan lucrar con este tema y pidió a los campesinos que no se dejen engañar por estas personas y que tengan confianza en que el gobierno pagará sus terrenos de acuerdo con los avalúos oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: No habrá ‘carpetazo’ en caso Río Sonora, insiste AMLO

“Hay unos abogados ahí que quieren sacar raja, que quieren lucrar, entonces el llamado es a los campesinos, decirles si tiene derecho, es un asunto justo no se preocupen y esta instancia es profesional, me refiero a eso oficina -el Indaabin- no actúa de manera mafiosa; actúa con rectitud, no hace avalúos a modo para beneficiar a particulares y a partir de esa cantidad es que se les va a reconocer”, mencionó.

“Eso por un lado y por otro la participación de estos abogados y pues sin que haya espionaje no tarda y vamos a saber quién está atrás”, añadió.

López Obrador reiteró que su gobierno no reprimirá a los campesinos y afirmó que eso es lo que buscan los opositores conservadores, a quienes señaló de ser “muy hipócritas”.