Anulan triunfo de diputado electo del PVEM por ser deudor alimentario

CDMX.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que Luis Alberto Carballo Gutiérrez, ganador de una diputación federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es inelegible para ocupar el cargo.

La Sala Regional revocó la constancia de mayoría al diputado electo por el distrito 23 de Lerma, Estado de México, por ser deudor alimentario moroso.

TE PUEDE INTERESAR: Consejo de Empresarios no sustituirá al CCE: Sheinbaum

Esta decisión fue confirmada después por unanimidad del pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Mónica Soto, magistrada presidenta, indicó que el sujeto no cumplía con el requisito de elegibilidad porque ya estaba en el padrón, al momento de solicitar la candidatura.

“Para que se levante la suspensión de los derechos político-electorales de la persona deudora alimentaria morosa, es necesario la existencia de una declaratoria judicial que le defina que no existen adeudos; por lo que los actos que haya desplegado para cumplir con sus obligaciones, por sí mismos son insuficiente para lograr el cometido, pues en el caso no hay constancia judicial que así lo respalde, sino meras manifestaciones del impugnante, en el sentido de que solicitó el levantamiento de la medida, la cual no ha sido resuelta favorablemente”, indicó.

“Con la posición que asumo refrendo el compromiso de tutelar el interés superior de las personas afectadas ante el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, a fin que la de que la satisfacción de tal prerrogativa no quede en un remedio provisional y que las condiciones entregadas sean realmente eficaces, y dirigidas a consolidar un cumplimiento regular de las obligaciones con la niñez, la adolescencia, y cualquier persona que se encuentre en el supuesto acreedor”, expresó la magistrada.

TE PUEDE INTERESAR: TEPJF confirma multa a Xóchitl Gálvez por uso indebido del logo del INE

Por su parte, la magistrada Janine Otálora, agregó que no se ha presentado ningún otro documento que acredite que dejó de tener la calidad de deudor alimentario y que ya está cumpliendo con estos pagos.

La Sala Superior señaló que el hecho de que las autoridades administrativas -es decir, el INE- le hayan otorgado la candidatura esto no implica que no fuera posible analizar su elegibilidad en la fase de resultados y declaración de validez, ya que es criterio que puede verificar el Tribunal.