Las 51 organizaciones civiles que se han sumado a la convocatoria del Frente Cívico Nacional para manifestarse en domingo en contra de la reforma a la electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciaron que además se sumarán movilizaciones en 35 ciudades -incluida Los Ángeles, California-, y en la capital del país la concentración saldrá de la Columna de la Independencia para llegar al Monumento a la Revolución.

“A pesar de las diferencias que tenemos, las organizaciones que el día de hoy nos reunimos, expresamos nuestro rechazo a una reforma sin consenso con la sociedad. No queremos un gobierno que no respete a la sociedad a la que se debe y que mucho menos respete las leyes. Marcharemos el domingo para defender al INE porque defenderlo, es defender el futuro democrático. Ya nos han traicionado mucho y no lo podemos permitir: el INE no se toca”.

En un hotel de Paseo de la Reforma se convocó a los medios de comunicación para exponer el contenido de la marcha ciudadana del domingo.

Gabriela Sterling, Emilio Álvarez Icaza y Amado Avendaño expusieron que no “responderemos a las provocaciones” del presidente López Obrador, quien les propuso enfilarse al Zócalo capitalino.

