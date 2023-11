Argentina dice sí a la ultraderecha, Javier Milei será su presidente

El ultraderechista Javier Milei será el próximo presidente de Argentina, con una votación cercana al 55 por ciento con el 86 por ciento de las actas escrutadas.

Por su parte, Sergio Massa aceptó la derrota y felicitó por su triunfo a Milei.

Tras la celebración de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Argentina, en la que los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir entre Javier Milei y Sergio Massa, los resultados iniciales, con el 86 por ciento escrutado, el ultraderechista de La Libertad Avanza, obtuvo el 55.95 por ciento, lo que lo pone como el ganador de la contienda.

Por su parte, Sergio Massa quedó con un 44.04 por ciento de la votación.

Antes de que empezaran a difundirse los resultados del ejercicio electoral, el peronista Sergio Massa aceptó su derrota y felicitó a Milei.

“Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Milei para felicitarlo porque es el presidente que la gran mayoría eligió para los próximos cuatro años”, dijo Massa a sus seguidores en su comando de campaña.

“Lo hice convencido de que lo más importante es el mensaje de que la convivencia y el diálogo es el camino que debemos recorrer”.

