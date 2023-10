Asegura presidenta del INE que presupuesto está ‘bien fundamentado’

TE PUEDE INTERESAR: Subsecretario defiende endeudamiento propuesto en Paquete Económico 2024

Además el proyecto estima un recurso “precautorio” de 3 mil 539 millones de pesos, el cual se utilizará en caso de que se solicite la realización de un proceso de participación ciudadana directa, como lo es una consulta popular.

“Si no hay consulta o si no se reúnen los requisitos para ello, este es un recurso que no ingresa a las arcas institucionales y, por lo tanto, nosotros no lo erogaremos”, indicó la consejera.

El Instituto Nacional Electoral defiende que el 2024 es un año electoral que representa grandes desafíos para el organismo, por lo que pide que se respete el sentido del proyecto.