Aseguran mujeres indígenas en Guerrero que “estábamos mejor con Peña Nieto”; reclaman abandono de AMLO

En el gobierno anterior, el de Enrique Peña Nieto había apoyos para todas las mamás, y ahora si los sigue habiendo, pero exigen que los niños estén inscritos en las escuelas y en la mayoría de los pueblos originarios no hay ni escuelas”.

ABANDONO

De acuerdo a lo que publica Milenio, la traductora García Rodríguez y las integrantes del colectivo activista se trasladaron a Chilpancingo para solicitar que haya acciones de Gobierno en sus pueblos. Reclaman e insisten en que se les ha estigmatizado por el tema de los matrimonios pactados entre los jefes de familia.

“Ahorita estamos totalmente abandonados de parte de los médicos, no se cuenta con medicamentos por lo menos para atención de primeros auxilios, la gente se muere por un piquete de alacrán porque no hay manera de atenderlos”, reclamaron.

“Desde que empezó (el actual sexenio) no hay ningún médico brigadista que haga recorridos en los pueblos para dar atención a mujeres embarazadas, niños, personas enfermas, no hay nada en esas comunidades y la gente ya está muy molesta”, anotó.

Destacaron que el presidente López Obrador si ha hecho referencia a los matrimonios forzados, sin embargo no se ha realizado nada para combatir el problema desde la raíz.

“En el gobierno anterior, el de Enrique Peña Nieto había apoyos para todas las mamás, y ahora si los sigue habiendo, pero exigen que los niños estén inscritos en las escuelas y en la mayoría de los pueblos originarios no hay ni escuelas, así que lamentablemente ese apoyo no llega, los beneficios llegan a unas cuantas comunidades, solo donde tienen escuelas cerca, pero no es para todos los que lo necesitan”, reclamó. (Con información de Milenio)

Lee el reportaje original aquí