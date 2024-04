Asesinan a comisario jefe de supervisión de la SSP de Jalisco, Gerardo Daniel Insúa

A pesar del intenso tiroteo de los atacantes, las acompañantes del jefe policiaco lograron salir ilesas ; el fiscal del estado indicó que Insúa Casao portaba un arma de cargo, pero por la forma en que sucedieron los hechos no pudo repeler la agresión , además se indaga cómo funcionaba su operativo de protección personal, pues el personal de seguridad que tenía asignado no estaba presente.

Por su parte, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, lamentó lo ocurrido y prometió dar con los culpables del homicidio para que sean castigados.

“A su familia, seres queridos y a la corporación mis más sinceras condolencias, cuentan con el apoyo de un servidor y de este gobierno. No estarán solos. Gerardo fue víctima de un cobarde atentado que refleja el descontento de los criminales que pretenden que paremos el buen trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de Seguridad Jalisco y de todas las dependencias encargas de devolver la tranquilidad a los jaliscienses. Sepan que no se van a salir con la suya, van a pagar con todas las de la ley. Por la memoria de Gerardo y por cada oficial a quien le han arrebatado la vida, no vamos a retroceder.”, escribió en sus redes sociales.

El día sábado se encontró a Francisco Sánchez, regidor con licencia de Puerto Vallarta, al interior de su vehículo en Mascota, Jalisco; el cuerpo no presentaba signos de violencia a simple vista.

(Con información de El Universal)