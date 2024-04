Asesinan a la influencer Vielka Pulido, conocida como ‘Lady Humilladora’, junto a su pareja en Puebla

La joven influencer, quien contaba con una considerable base de seguidores en plataformas digitales, dejó su última publicación en threads el 4 de enero de 2024, donde escribió: “Los ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan”.

Las autoridades continúan trabajando en la investigación de este crimen que ha dejado a la sociedad poblana conmocionada, mientras amigos, familiares y seguidores lamentan la pérdida de Vielka Pulido y claman por justicia ante esta tragedia.