De acuerdo con medios de comunicación locales, Magueyal fue asesinada mientras se trasladaba a bordo de su bicicleta por sujetos armados, poco antes del medio día en la calle Melchor Ocampo de la localidad.

Una Promesa por Cumplir exigió a las autoridades investigar el asesinato de Teresa y garantizar medidas de reparación su familia, así como mecanismos de no repetición, ya que en Guanajuato “las mujeres que buscamos no estamos seguras, nos matan a plena luz del día, en espacios públicos y en total impunidad [...] Hacer el trabajo que no realizan las autoridades, que es buscar a nuestros familiares, no debería significar una sentencia de muerte”, criticó la organización.