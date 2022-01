$!Así afectará tu bolsillo la Miscelánea Fiscal 2022

La obligatoriedad para los jóvenes mayores de 18 años de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Esto será con independencia de que tengan o no tengan actividad económica.

*** Ley del Impuesto sobre la Renta

3.15.17. Declaración relativa al desmembramiento de la nuda propiedad y delusufructo de un bien en los que intervenga una persona moral. Se adicionala regla para establecer que los notarios, corredores, jueces y demás fedatariosante quien se haya otorgado algún instrumento mediante el cual se llevó acabo la operación de desmembramiento de los atributos de la propiedad, obien, se reconozca la consolidación de los atributos de la propiedad o laextinción del derecho real de usufructo cuando en ellos una persona moralhaya transmitido el usufructo o adquiera la nuda propiedad de un bien,deberán informarlo a la autoridad fiscal a través de declaración informativa quedeberá presentarse mediante escrito libre de conformidad con la ficha detrámite 162/ISR “Declaración Informativa para Notarios Públicos y demásfedatarios, respecto al desmembramiento de los atributos de la propiedad delbien” contenida en el Anexo 1-A de la RFM para 2022.

3.5.22. Presentación de información de los intermediarios financieros queintervengan en la enajenación de acciones. Se adiciona la regla a fin de establecer que para efectos del artículo 56 de la Ley del ISR, los intermediariosfinancieros presentarán la información referente a la ganancia o pérdida netaen la enajenación de acciones determinada en términos del artículo 129 de laLey del ISR, correspondiente al ejercicio 2021, en la Sección II de la declaracióninformativa IEF. “Información de intereses, y enajenación de acciones, campo04 “Importe de la enajenación” contenido en el tipo de registro 4 “Registro dedetalle de emisoras”.

3.9.18. Aviso de enajenación de acciones llevadas a cabo entre residentes enel extranjero. Se adiciona la regla, a fin de establecer que para los efectos delartículo 76, primer párrafo, fracción XX de la Ley del ISR, los contribuyentespresentarán la información y documentación a que se refiere la ficha detrámite 157/ISR “Aviso de enajenación de acciones llevadas a cabo entreresidentes en el extranjero”, contenida en el Anexo 1-A.

3.13.11. Pago del impuesto por ingresos obtenidos por actividades agrícolas,ganaderas, silvícolas o pesqueras. Se precisa que, en el mes en que lasAGAPES excedan del límite exento del ISR de ingresos de $900,000.00, estoscontribuyentes pagarán por la totalidad de los ingresos que excedan dichacantidad y que estén amparados por CFDI efectivamente cobrados en el mesde que se trate.

3.18.21. Ganancia en la enajenación de títulos de crédito efectuada porresidentes en el extranjero. Se precisa que para efectos del artículo 166,párrafos penúltimo y último de la Ley del ISR, quedan comprendidas lasganancias obtenidas por residentes en el extranjero sin establecimientopermanente en el país, que se deriven de la enajenación de títulos de créditocolocados a través de bancos o casas de bolsa en un país con el que Méxicotenga en vigor un tratado para evitar la doble imposición, por lo que losintermediarios del mercado de valores residentes en el extranjero no estaránobligados a efectuar retención alguna por dicha enajenación.

3.18.40. Representante legal para efectos del Título V de la Ley del ISR. Seadiciona la regla a fin de establecer que para efectos del artículo 174, primerpárrafo de la Ley del ISR, la designación del representante de los residentes enel extranjero se realizará conforme a la ficha de trámite 160/ISR “Designacióndel representante de residente en el extranjero”, antes de que venza el plazopara efectuar el entero del ISR que se haya causado, en caso de no hacerlo setendrá por no realizada la designación de representante y no serán aplicableslos beneficios o los tratamientos establecidos en el referido Título.